Calcio, Ligue 1. Nizza, non basta Cyprien: il Marsiglia passa con Benedetto e Payet

LIGUE 1 - 3. GIORNATA -

NIZZA-MARSIGLIA 1-2

Reti: 31'Benedetto (M) 66'Cyprien (N, rigore) 73'Payet (M)

Nizza (4-3-3): Benitez; Burner, Herelle (56'Herelle), Dante, Pelmard (81'La Bihan); Tameze (63'Hatal), Cyprien, Lees Melou; Ganago, Lusamba, Sacko. Allenatore: Vieira

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sakai, Camara, Alvaro, Amavi; Lopez (70'Germain), Strootman, Sanson; Sarr (90'Caleta-Car), Benedetto (83'Luiz Gustavo), Payet. Allenatore: Villas Boas

Il derby della Costa Azzurra tra Nizza e Marsiglia, valido per la terza giornata della Ligue 1, premia gli ospiti che impongono un 2-1 importante ai rossoneri di casa.

All'Allianz Riviera i locali vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo i successi nei primi 180 minuti ottenuti contro Amiens e Nimes. Ospiti in crisi con un solo punto nelle prime due.

A sbloccarla è il Marsiglia con l'argentino Benedetto abile a sfruttare un errore della retroguardia nizzarda (31'): per l'ex Boca Juniors primo sigillo in campionato. I padroni di casa rispondono e trovano il pareggio nella ripresa grazie ad un rigore trasformato da Cyprien (66'). Gli ospiti non ci stanno e trovano la prima perla stagionale di Payet (73').

LIGUE 1 - LA CLASSIFICA -

9 Rennes

6 Lione

6 PSG

6 Lilla

6 Nizza

6 Angers

5 Brest

4 Reims

4 Metz

4 Bordeaux

4 Nantes

4 Montpellier

4 Marsiglia

4 Saint Etienne

4 Tolosa

3 Amiens

2 Strasburgo

1 Nimes

1 Monaco

0 Dijon