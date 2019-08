Calcio, PROMOZIONE. Camporosso, il calendario mette di fronte subito un trittico savonese. Luci è carico: "Non vediamo l'ora di iniziare, sarà un campionato difficile"

Il calendario di Promozione ha regalato il debutto interno al Camporosso che torna nella categoria con grande voglia di fare.

I rossoblu avranno nei primi 270 minuti di gioco, anche le sfide sul campo del Legino e in casa con il Celle Ligure. Un inizio che può marcare qualcosa di importate, ma mister Carmelo Luci è cauto:

"E' un campionato difficile - dichiara il tecnico rossoblu - ma tanto bisogna incontrarle tutte. Iniziamo in casa che è sempre un bene, anche se ci sono tutte squadre attrezzate. Sarà un gran bel banco di prova per noi soprattutto all'inizio per confrontarci con questa realtà: ma non vediamo l'ora di iniziare".