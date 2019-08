Calcio, PROMOZIONE. Dianese&Golfo, il Direttore Sportivo Salvatore Curri valuta il calendario: "Partiamo dal Serra Riccò, ottima squadra"

Il calendario di Promozione mette di fronte all'esordio per la Dianese&Golfo il temibile Serra Riccò, squadra che nella scorsa annata portò fortuna all'Ospedaletti incontrato proprio alla prima giornata.

A Rivierasport.it analizza la serie di partite in casa giallorossoblu il Direttore Sportivo Salvatore Curri: "Partiamo in casa contro il Serra Riccò, un'ottima squadra e si ricomincia quasi da dove avevamo chiuso lo scorso anno. Celle Ligure e Ceriale sono due squadre che secondo me sono da inserire nelle ipotetica prima fascia della griglia di partenza.

Via dell'Acciaio? Squadra da prendere con le molle, una neo promossa sicuramente da scoprire. Ci stiamo allenando duramente per affrontare al meglio la stagione, il campo sarà il giudice. Buon Campionato a tutti".