Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Tselepis colpo da novanta. Francesco Bregolin ci svela la trattativa lampo: "Ecco come lo abbiamo preso"

Un colpo da novanta, un vero e proprio Top Player per la Promozione. Direttamente da Volos con destinazione Diano Marina Anastasios Tselepis, classe 1996 e reduce dalla Serie C in Grecia, ha sposato in pieno il progetto della Dianese&Golfo convinto da Denis Muca e dalla dirigenza giallorossoblu.

BREGOLIN: "Ecco come lo abbiamo convinto"

Ma come è nata questa trattativa? A rivelare tutti i retroscena di una trattativa lampo che può essere decisiva per la compagine giallorossoblu, visto che l'attaccante ha sempre timbrato il cartellino tra amichevoli e coppa:

"L'idea di prendere questo giocatore nasce come prima cosa dall'amicizia che lega me e la Dianese&Golfo con Denis Muca - sottolinea il Direttore Generale - visto che lui quando giocava a calcio lo faceva a Volos, da dove proviene Anastasios Tselepis detto 'Cele'. Lo abbiamo provato una settimana e si vedeva già che è un giocatore molto intelligente. E' un ragazzo umile, gentile e semplice. Ha iniziato molto bene, è un calciatore che si applica molto e il modulo messo in atto da mister Colavito calza alla perfezione per lui".

La trattativa. "La trattativa? Guardando dei video ci è subito piaciuto, anche se al secondo allenamento lo si nota che è un giocatore importante: abbiamo deciso immediatamente di tesserarlo".

Top Player. "Tselepis Top Player? Quest'anno siamo una squadra giovane - evidenza Bregolin - ma molto forte. Sia i giocatori giovani che quelli esperti sono competitivi. Ci sono calciatori nella nostra rosa che hanno calcato campi in categorie superiori, devo dire che siamo soddisfatti del lavoro svolto sul mercato".

Il Direttore Generale torna sull'esordio della sua Dianese&Golfo in Coppa Italia Promozione: "Sono assolutamente soddisfatto, il Ventimiglia è una bellissima squadra di livello superiore ma noi ce la siamo giocata".

Sul mercato Bregolin non si espone sulla possibile ciliegina sulla torta: "Abbiamo fatto dei ragionamenti, ma se non succede qualcosa di clamoroso direi che siamo a posto così. Il nostro progetto è pluriennale, in questa stagione puntiamo a mantenere la categoria".

SUL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2019/2020

Bregolin commenta la prima sconfitta stagione dell'Imperia, sua ex società: "Sono dispiaciuto, la squadra che Bencardino e Chiarlone hanno costruito è molto forte. Consideriamo che queste partite di coppa non sono da tenere tropo in considerazione: faranno un grande campionato. Albenga e Sestri Levante sono forti, ma attenzione a Angelo Baiardo e alla Cairese".

SUL PROSSIMO CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Il Direttore Generale giallorossoblu guarda al prossimo campioanto di Promozione: "Nel nostro campionato favorite ci sono Ventimiglia, Taggia, Arenzano e Sestrese. Noi siamo una squadra nuova, c'è un lungo lavoro da fare ma siamo soddisfatti".