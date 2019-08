Calcio, PROMOZIONE. Taggia, subito trasferta sul campo dell'Arenzano. Siciliano analizza la serie di partite: "Ad ogni match ci sarà da battagliare"

Calendario di Promozione in salita per il Taggia. I giallorossi debutteranno in trasferta sul campo dell'Arenzano, una delle candidate alla vittoria finale.

Sette giorni dopo sarà match interno contro il Ceriale, avversario che nella scorsa stagione condannò la Sanstevese alla retrocessione, un brutto ricordo per mister Simone Siciliano che analizza così la serie di sfide:

"Non ci sono partite facili - sottolinea il tecnico - anzi ad ogni partita ci sarà da battagliare e per come siamo strutturati faremo meglio in trasferta che in casa. Le squadre avversarie verranno tutte da noi per chiudersi e ripartire: ci faremo trovare pronti anche a questa eventualità".