Mountain Bike. Grande gara in programma sabato sera a Taggia: il programma del 'Memorial Siro Grosso'

La mountain bike come veicolo non solo meccanico, ma anche di spinta turistica e perché no culturale.

Questo è l'intento del Team HCT39 Sanremo e del gruppo "Gli Amici di Siro", che patrocinati dal Comune di Taggia e dal Comitato Acsi Imperia, hanno deciso di organizzare nuovamente dopo tanti anni una vera gara di mountain bike, non nel suo habitat naturale cioè i boschi, ma bensì in uno dei centri storici più grandi e belli della Liguria, ovvero quello di Taggia, che è stata da poco inserita con merito nella prestigiosa associazione: "Uno dei Borghi più belli d'Italia".

Il format è accattivante per i partecipanti e divertente per il pubblico, perché il tracciato molto corto di 2 km, deve essere percorso per un'ora più un giro dai bikers al calare del sole. Infatti la partenza sarà data alle 20:00 dall'ex mercato coperto di Taggia e dopo un breve tratto di lancio a tutta velocità, attraversando l'antichissimo ponte medievale a 16 arcate, si entrerà nel circuito interamente ricavato tra i vicoli e i caratteristici "carrugi" del centro storico, attraversando tra le altre, piazza Trinità, piazza Cavour, il sagrato della Chiesa della Madonna Miracolosa, piazza Farini, la lunga scalinata in discesa del Convento dei Frati Cappuccini e la centralissima via Soleri dove sarà posto l'arrivo.

La partecipazione è per tutti i tesserati Acsi, FCI ed enti associati nelle sole categorie amatoriali e per chiunque sia nato prima del 2004 in possesso del certificato sportivo agonistico. A titolo promozionale sono ammesse anche le E-Bike però fuori classifica con iscrizione ridotta. Salita e discesa in un mix vincente e avvincente, dove con pochi passi gli spettatori potranno seguire i propri beniamini attraverso tanti punti di vista.

Premiazione immediata dei primi tre assoluti nei pressi del traguardo, a seguire rinfresco sotto l'ex mercato coperto, premi a sorteggio, podio assoluto uomini, donne e premiazione per i primi tre di ogni categoria Acsi.

Alle prime tre squadre con il maggior numero di iscritti verranno consegnati tre trofei offerti dalla famiglia Grosso a ricordo dell`indimenticabile Siro Grosso, a cui è intitolata questa prima edizione, scomparso purtroppo prematuramente nell'estate del 2002.