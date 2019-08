Ricomincia la scuola: da Computerart a Ventimiglia puoi trovare tutto quello che serve per iniziare l’anno scolastico alla grande

Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole, non fatevi trovare impreparati. Non aspettate l'ultimo giorno per andare alla ricerca di ciò che vi serve per iniziare l'anno scolastico. Il consiglio è quello di preparare con anticipo il materiale scolastico, che servirà durante l’anno. Questa cosa vi può aiutare a placare in parte l'ansia da primo giorno. I ragazzi di oggi vivono nell’epoca dei social network, in quella che può essere definita smart society, e anche la scuola sta diventando più smart e tecnologica. Sempre più scuole stanno aprendo le porte alle nuove tecnologie, pertanto non fatevi trovare impreparati. Da Computerart a Ventimiglia in via Cavour, 1 potrete trovare notebook, stampanti, memorie USB, powerbank e accessori per il vostro smartphone, software (Microsoft Office, Kaspersky antivirus) e molto altro ancora...

Andate a scoprire le Super Promo realizzate ad hoc per un inizio di scuola davvero tecnologico. Approfittate della promozione speciale sui fantastici Apple AIRPODS 2019, disponibili a soli 179 euro. Lo staff di Computerart si occupa anche della sicurezza digitale e online, per far navigare i vostri figli in assoluta sicurezza, proteggendoli dalle insidie del Web. Sono disponibili anche finanziamenti su misura.

Per ulteriori informazioni:

ComputerArt

Via Cavour, 1, 18039 Ventimiglia IM :

Telefono: 0184 351772

Sito: www.italiacomputerart.it

Pagina facebook: https://www.facebook.com/ComputerartVentimiglia