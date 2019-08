Calcio. 61° Torneo Internazionale Carlin's Boys: è la giornata di Empoli, Livorno e Parma

Il 61° Torneo Internazionale Carlin's Boys entra nel vivo. Dopo i primi verdetti della giornata di ieri con il Genoa qualificato per la finalissima per il 1°/2° posto, il Savona che giocherà sabato la finale per il podio e il Monaco.

Il programma. Nella giornata di oggi tocca a scendere in campo al 'Comunale' di Sanremo le tre big di questa edizione. Protagoniste saranno l'Empoli detentore, il Livorno e il Parma. Ad aprire le danze sarà il derby toscano tra azzurri e amaranto (17.30). La seconda sfida vedrà il Parma che sfiderà la perdente del primo match (19.15), mentre la vincente della prima sfida giocherà contro gli emiliani nell'ultima partita (21.00).

IL PROGRAMMA

17.30: Livorno-Empoli

19.15: Parma-Perdente Partita A

21.00: Parma-Vincente Partita A