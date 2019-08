Calcio. Buone sgambate amichevoli per Ventimiglia e Camporosso: granata e rossoblu pronti per il derby di domenica

In vista del sentito e storico derby di domenica pomeriggio, Camporosso e Ventimiglia hanno effettuato nella serata di ieri un doppio test amichevole da buone indicazioni contro Virtus Sanremo e Don Bosco Valle Intemelia, avversari di categorie inferiori.

Il Ventimiglia di Luccisano ha sfidato al 'Morel' il Don Bosco Valle Intemelia non andando oltre il risultato di 1-1. Al vantaggio nel primo tempo firmato dai frontalieri da Alfonso Rea, nella ripresa pareggio biancorosso con una splendida punizione di Tabacchiera.

Il Camporosso, in quel di Pian di Poma, ha superato con un largo punteggio una buona Virtus Sanremo. Per i rossoblu sono andati a segno Valenti, Piantoni, Calcopietro, Cudro autori di una doppietta a testa. La squadra di Luci è pronta per il big-match.