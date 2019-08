Calcio, ECCELLENZA. Ospedaletti, subito la Cairese alla prima giornata. Caverzan: "Contento di partire in casa"

L'esordio in casa contro la Cairese, poi la dura trasferta sul campo del Rapallo/Rivarolese e il match interno contro il Rivasamba.

I primi 270 minuti di gioco in Eccellenza per l'Ospedaletti non saranno semplice, ma mister Andrea Caverzan è fiducioso e commenta così la serie di partite che aspettano la sua squadra: "Sono contento che partiamo in casa e finiamo in casa. Per il resto chi viene non importa, non ci sono partite facili o difficili".

Domenica, in occasione della seconda giornata della Coppa Italia Eccellenza, l'Ospedaletti giocherà alle ore 19.00 sul campo dell'Alassio FC.