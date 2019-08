Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, Massimiliano Grandi vuole realizzare una grande stagione: "Pronto a mettermi a disposizione. La Sanstevese? Quell'esperienza mi ha fatto crescere"

L'Atletico Argentina si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Seconda Categoria con la grande voglia di realizzare qualcosa di importante, tutto confermato dall'ottima campagna acquisti realizzata dalla società rossonera.

"Pronto a mettermi a disposizione". Ultimo arrivo in ordine di tempo il giovane terzino Massimiliano Grandi, pronto a regalarsi un'annata importante: "Sono pronto per mettermi a disposizione di allenatore e compagni di squadra, mi ha convinto il fatto che conosco molti ragazzi tra cui Stella, Moez Guirat e Basso".

"La Sanstevese mi ha fatto crescere. Imperia? Sarebbe stato bello restare". Il giovane giocatore torna sul suo passato alla Sanstevese ma anche a quello all'Imperia dove è cresciuto: "L'esperienza alla Sanstevese mi ha fatto crescere molto a livello calcistico. perché è stato il mio primo anno tra i grandi. Mi ha fatto capire la diversità tra il calcio giovanile e quello della Prima Squadra.

L'Imperia? Ovviamente sarebbe stato bello se fossi rimasto a Imperia, perché si gioca un altro campionato, una piazza diversa rispetto a quella in cui sono ora. Ma spero per l'Atletico Argentina che possa tornare a essere una big della provincia come ha sempre fatto in passato".

"Vorrei giocare il più possibile". Grandi a livello personale si aspetta una stagione importante: "Da questa stagione spero di ricavare più presenze possibile, anche se so che dovrò impegnarmi molto. Spero di piacere al mister e di poter dare il mio massimo. Anche se da terzino si spera magari anche in 2 o 3 goal".