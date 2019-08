Volley femminile. VT Arma Taggia, la promessa Veronica Raineri passa in prestito al Villa d'Oro Modena

Un'atleta del Volley Team Arma Taggia brucia le tappe.

Stiamo parlando di Veronica Raineri, tesserata presso la società biancorossa, che passa in prestito al Villa d'Oro Pallavolo di Modena dove disputerà il campionato di Serie B2 femminile.

Veronica, classe '98, ruolo centrale, ha vestito la maglia del Volley Team Arma Taggia da quando aveva sette anni fino a disputare il campionato di serie C a quindi anni, in seguito è passata alla NLP Sanremo, Migliaro in serie D infine nuovamente la serie C con il Magreta.





"Sono molto contento per Veronica - commenta Vincenzo Brunacci, Presidente del Volley Team Arma Taggia - per noi è motivo d'orgoglio vedere i nostri atleti arrivare in categorie prestigiose. Con la società Villa d'Oro Pallavolo Modena c'è stata subito grande intesa nel trovare l'accordo sul quale, tengo a precisare, la nostra società preferisce venga riconosciuto un rimborso spese all'atleta piuttosto che alla nostra società. A nome del Volley Team Arma Taggia auguro a Veronica un grande in bocca al lupo per la prossima stagione in B2, che sia ricca di successi e di crescita".