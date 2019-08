Pallapugno, Olio Roi Imperiese: con la Tealdo Scotta Alta Langa una rimonta esaltante!

La sfida, disputata sul terreno di gioco dello sferisterio di Dolcedo, ha infatti visto la compagine di casa andare al riposo in vantaggio 6-4. Al ritorno dalla pausa, però, il team del battitore Enrico Parussa ha subìto il netto ritorno degli avversari: i piemontesi sono riusciti a portarsi addirittura sul 6-10, vedendo la vittoria molto vicina. A quel punto, ad un passo dal ko, la Olio Roi Imperiese ha nuovamente ripreso a macinare punti compiendo un'esaltante rimonta valsa il trionfo finale 11-10. Un risultato che ha letteralmente fatto esplodere di gioia il numeroso pubblico casalingo presente per l'occasione.

In quello che poteva essere considerato come una sorta di spareggio anticipato, dunque, gli imperiesi si sono garantiti la possibilità di continuare il campionato giungendo all'ultima giornata con tre punti di vantaggio sugli avversari. La squadra del Dt Claudio Balestra, dopo la vittoria di ieri, tornerà nuovamente in campo mercoledì 4 settembre a Mondovì per la sfida contro la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese (ore 21.00).