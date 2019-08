Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Imperia a caccia del riscatto contro il Pietra Ligure. Lupo: "Affrontiamo una squadra con valori e giocatori importanti"

COPPA ITALIA ECCELLENZA - ASPETTANDO... IMPERIA-PIETRA LIGURE

L'Imperia va a caccia, nel tardo pomeriggio di domenica (calcio d'inizio, ore 18.00) della prima vittoria ufficiale della stagione.

I neroazzurri ospitano per la seconda giornata della Coppa Italia Eccellenza il Pietra Ligure, in un dentro o fuori. L'Imperia è costretta a vincere per agganciare la squadra di Pisano vittoriosa all'esordio sull'Alassio FC.

Il tecnico neroazzurro Alessandro Lupo è fiducioso: "Ho avuto una bella reazione già in settimana dai ragazzi - ha sottolineato il mister - consapevoli che possono fare molto di più. La squadra si è allenata bene e domani capiremo anche a che punto siamo fisicamente".

Ma che Pietra Ligure si aspetta mister Lupo? "Il Pietra Ligure è una squadra che ha dei valori con giocatori importanti. Sarà una partita difficile come ne saranno tante altre: il campionato di Eccellenza è molto livellato quest'anno".

Tridente leggero con Sassari-Capra-Mionasso o Boggian dal primo minuto? "Darò spazio alla punta centrale. Boggian è un ragazzo che non gioca da tanto, ma con ogni probabilità domani sarà subito in campo".

Un commento del tecnico arriva sull'ultimo arrivato inc asa Imperia, il giovane difensore Luca Carletti: "Luca Carletti è un ragazzo che ho avuto nelle giovanili in passato e penso che ci potrà dare una grande mano. Lui è un 2002 e gli under in queste categorie sono importanti".