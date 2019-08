Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Ospedaletti, esame Alassio FC da prendere con le molle. Caverzan: "Gara pericolosa sul piano mentale"

Dopo l’esordio vincente contro l’Imperia, l’Ospedaletti prepara la partita di domani (fischio d’inizio alle 19.00) sul campo dell’Alassio FC, valida per il secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza. I gialloneri sono reduci dalla sconfitta 5-3 nel primo turno di Coppa sul campo del Pietra Ligure.

“Sarà una partita pericolosa sul piano mentale, specie dopo la vittoria e la buona prestazione contro l’Imperia – dichiara mister Caverzan alla vigilia – in settimana ho visto bene i ragazzi e saranno sul pezzo, ma non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia più semplice rispetto al primo impegno”.

Per la partita di domani mister Caverzan dovrà fare a meno degli infortunati Fici e Allaria (convocato ma non disponibile per il match). Assente anche Cianci, ancora alle prese con complicazioni burocratiche per il tesseramento.