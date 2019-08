Calcio, Coppa Italia Promozione. Dianese&Golfo, Fabio Laera aspetta il Taggia: "Squadra organizzata, ma siamo pronti. L'Imperia? Mercato eccezionale"

COPPA ITALIA PROMOZIONE: ASPETTANDO... DIANESE&GOLFO-TAGGIA

La Dianese&Golfo proverà a regalarsi una domenica importante, anche se domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 18.00) tra le mura amiche del 'Marengo' contro il Taggia, per la seconda giornata della Coppa Italia Promozione, non sarà facile.

In casa giallorossoblu analizza la sfida contro i giallorossi il difensore Fabio Laera, ex Imperia e che ha sposato questo progetto: "Il Taggia è una squadra organizzata, con giocatori molto importanti. Sarà sicuramente una partita difficile, ma siamo pronti ad affrontarli. La qualificazione al prossimo turno? Non possiamo non crederci, dipende tutto da domani".

Il difensore traccia un bilancio sul suo primo periodo in giallorossoblu: "Alla Dianese&Golfo ho trovato un ambiente sano e organizzato, sono davvero contento di aver fatto questa scelta".

Laera regala un commento sull'Imperia, sua ex squadra: "Credo che all'Imperia abbiano fatto un mercato eccezionale, con acquisti davvero importanti. Spero, soprattutto per i miei ex compagni di squadra, che riescano a togliersi delle soddisfazioni".