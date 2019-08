Calcio, Coppa Italia Promozione. Super derby Camporosso-Ventimiglia, in casa rossoblu mister Luci non vede l'ora: "Sfida storica storica per il calcio locale"

COPPA ITALIA PROMOZIONE: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-VENTIMIGLIA

Il Camporosso sogna un primo grande traguardo, la qualificazione alla fase successiva della Coppa Italia Promozione. Un modo splendido di iniziare la stagione prima del debutto in campionato.

Domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 18.00) a far visita ai rossoblu c'è il quotato Ventimiglia e alla vigilia di questo primo storico derby nella storia tra le due società per la zona, mister Carmelo Luci lo analizza così:

"Questa partita fa parte ancora in quel gruppo di sfide che servono per migliorare la condizione in vista del campionato - sottolinea il tecnico rossoblu - ma è un derby storico mai accaduto prima per la nostra zona. La fatalità ha voluto che proprio io e Luccisano siamo gli allenatori di questa prima partita tra le due squadre: io in Serie D sono stato con il Ventimiglia, lui in passato qua a Camporosso coi suoi fratelli: non poteva capitarci di meglio, deve essere una partita evento".

"Mi auguro che il Ventimiglia in tempi brevi raggiunga le categorie che le competono, visto che sono solo ti passaggio in Promozione. Per noi sarà un evento, una festa di sport e ce la vogliamo godere fino in fondo".