Calcio, Coppa Italia Promozione. Taggia, vietato sbagliare sul campo della Dianese&Golfo. Siicliano: "Sarà una partita dura e da giocare a mille. Tselepis? Non lo conosco, ma sta facendo bene"

COPPA ITALIA PROMOZIONE: ASPETTANDO... DIANESE&GOLFO-TAGGIA

Il Taggia si aspetta molto dalla partita di domani, quando i giallorossi al 'Marengo' (calcio d'inizio ore 18.00) incontreranno una Dianese&Golfo già in forma, per la seconda giornata della Coppa Italia Promozione.

Dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Camporosso, i giallorossi vanno a caccia di un risultato importate e di questo ne è consapevole anche mister Simone Siciliano alla vigilia:

"Mi aspetto una Dianese&Golfo solida ed esperta, sarà una partita dura e da giocare a mille. In settimana abbiamo valutato gli errori fatti - sottolinea il tecnico - cercando di lavorare sulla fase difensiva".

Pericolo numero uno per il Taggia sarà il bomber Anastasios Tselepis: "Tselepis? Non lo conosco, ma sta facendo bene, cercheremo di limitarlo. Andremo con la consapevolezza di essere una squadra forte e determinata a fare bene. Queste partite di coppa servono solamente per cercare l'amalgama giusta e mettere minuti nelle gambe prima del campionato".