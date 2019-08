Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo, mister Moroni traccia il primo bilancio: "Si respira un'aria importante. Atletico Argentina e Oneglia? Noi ci siamo" (VIDEO)

Tanto entusiasmo in casa Virtus Sanremo in vista della nuova stagione nel campionato di Seconda Categoria.

Abbiamo raggiunto ai nostri microfoni mister Massimiliano Moroni che ha tracciato un primo bilancio: "Si respira un'aria importante e nuova, vogliamo fare una buona stagione. Atletico Argentina e Oneglia sono un gradino sopra ma noi ci siamo".

Il colpo a centrocampo è Mattia Ambesi: "Giocatore dalle qualità importanti - ha sottolineato Moroni - e con tanta esperienza".

Domani pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15.00, la squadra matuziana sarà impegnata in un test amichevole sul campo del Garessio, squadra di Prima Categoria: Live Score su Rivierasport.it I biancoazzurri scenderanno poi in campo domenica 8 settembre per la prima gara ufficiale nella Coppa Liguria Seconda Categoria.