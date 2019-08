Calcio, Serie D. Sanremese, tutto pronto per il debutto in campionato. Nicola Ascoli: "C'è grande voglia di fare bene, siamo fiduciosi" (VIDEO)

SERIE D: ASPETTANDO CARONNESE-SANREMESE

Ci siamo, ormai è tutto pronto. La Sanremese conta le ore che dividono l'esordio della compagine biancoazzurra dal debutto ufficiale nel campionato di Serie D targato 2019/2020.

Trasferta da non sottovalutare quella sul campo della pericolosa Caronnese, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Seregno. Ai nostri microfoni analizza la prima sfida stagionale in campionato mister Nicola Ascoli:

"Sono felice, siamo pronti e fiduciosi per l'inizio di questa stagione. La Caronnese? Fa parte del gruppo delle squadre competitive".

I convocati. Sono 20 i convocati per la trasferta in terra lombarda da parte di mister Ascoli:

PORTIERI: Caruso, Morelli

DIFENSORI: Pici, Maggi, Gagliardini, Bregliano, Scarella, Manes, Gerace

CENTROCAMPISTI: Taddei, Bellanca, Spinosa, Demontis, Likaxhiu, Fenati, Martini

ATTACCANTI: Colombi, Vitiello, Scalzi, Lo Bosco

Coppa Italia Serie D. Sarà derby di Coppa mercoledì 25 settembre per i 32esimi di finale della competizione di categoria. Al 'Comunale' arriverà il Savona per una gara sentita e secca.