Calciomercato Promozione. Dianese&Golfo, grandi movimenti in entrata: Denis Falzone, Simone Martini e Anes Chariq sono giallorossoblu a titolo definitivo

In casa Dianese&Golfo sono arrivati, alla vigilia della sfida di Coppa Italia Promozione contro il Taggia, altri tre tasseli fondamentali a disposizione di mister Colavito.

Vestiranno ancora la maglia giallorossoblu i difensori Denis Falzone (classe 1996), Simone Martini (classe 2000) e il centrocampista Anes Chariq (classe 1999): i tre giocatori arrivano a titolo definitivo dall'Imperia.

Con la società neroazzurra c'è uno scambio di prestiti: in giallorossoblu arriva Endri Berisha (centrocampista classe 2001), mentre alla corte di Lupo va Andrea Macaluso (attaccante classe 2001). In arrivo dall'Alassio FC, sempre in prestito, Matteo Abbatemarco (difensore, classe 2001).