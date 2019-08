Formula 1. Leclerc maestoso a Spa: pole position per il monegasco della Ferrari nel GP del Belgio

Non ci poteva essere ritorno migliore in pista per la Ferrari e per Charles Leclerc: il monegasco ha fin qui dominato il weekend di Spa, in Belgio, lasciando solo la prima sessione di libere al compagno di squadra Vettel.

Primo nelle FP2 e nelle FP3, dominatore assoluto delle qualifiche: primo in tutte e tre le sessioni, con un Q3 spaventoso e 7 decimi rifilati a Vettel e Hamilton e terza pole position in carriera.

Ferrari che fin qui rispetta il pronostico che la vedeva Favorita sulla carta per la tappa belga, ma le ultime prestazioni prima delle vacanze estive potevano lasciare qualche perplessità. Eventuali dubbi finora spazzati via da una vettura che sul mitico tracciato di Spa si é dimostrata migliore di tutte, ma ci sono ancora i 44 giri di domani per cancellare quel deludente zero dalla classifica delle vittorie del 2019.