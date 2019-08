Tennis Club Ventimiglia. Memorial Pino Ala: Giacomo Viale trionfa nella finale

La finale del torneo 12° Memorial Pino Ala di singolare maschile FIT (lim.4.1) è stata venerdì sera dai giocatori dell'estremo ponente Maurizio Cannito e Giacomo Viale , con successo di Viale con il punteggio 7-6 3-6 7-5.

In semifinale avevano ceduto il passo i giocatori Barnabà e Franco Emanuele. Ha diretto la gara con 24 partecipanti sui campi del TC Ventimiglia il G.A. Giuseppe Zangari.



Un buon numero di giovani tennisti e tenniste del Circolo di frontiera ha

partecipato in questi giorni, con la guida del Maestro Massimo Botrini alla 3a

edizione della Volée Cup per Under 10-12-14-16 al Circolo Tennis Solaro di Sanremo.

Le partite conclusive con premiazione e festa finale è in programma per la mattinata

di domenica 1° settembre.