Pallavolo. Scatta la stagione del Caramagna Volley Team

Parte ufficialmente la stagione del Caramagna Volley Team.

Mercoledì 4 settembre al Ruffini, iniziano gli allenamenti indoor; i gruppi interessati per il momento sono quelli dell'under 14 e 13 femminile e maschile.

A seguire inizieranno le categorie dei più piccoli (under 12, under 10 e S3 White) mentre è stata fissata la data del 22 settembre per l'openday che si terrà assieme al settore calcio presso il Centro pastorale Marello di Caramagna



"Se ti piace la pallavolo e vuoi venire a provare ti aspettiamo in palestra: si inizia alle 18:30 e si termina alle 20:30. Possono venire a provare gratuitamente i nati negli anni 2006, 2007, 2008", dichiarano dal sodalizio.