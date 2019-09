Dall'8 al 14 settembre, il sanremese Gianluca Peirano al Tor Des Géants 2019

La prossima impresa dello sportivo sanremese Gianluca Peirano si svolgerà in Val d'Aosta. Dall'8 al 14 settembre parteciperà al Tor Des Géants.



"Non si tratta di una gara normale o per gente normale, nel senso che un po' matti bisogna essere per partecipare ad un trail di 356 km con 27.390 metri di dislivello positivo, corso in un tempo massimo di 150 ore. Anche questa volta il gogliardico atleta correrà in difesa del notissimo 'crotalo norvegese', specie, dice lui, in via di estinzione. Sarà vero ???? Chissà...".