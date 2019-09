Calcio, Coppa Italia Eccellenza, 2a giornata. Cairese-Albenga il clou. Imperia, vietato sbagliare con il Pietra Ligure

La Coppa Italia Eccellenza, dopo l'anticipo di ieri tra Campomorone Sant'Olcese e Finale, mette sul piatto una seconda giornata molto interessante con match tutti da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

GIRONE A. Partita da dentro o fuori in chiave qualificazione per l'Imperia di mister Lupo che dopo la sconfitta nel primo match è costretta a vincere. I neroazzurri ospitano al 'Ciccione' (ore 18.00) il Pietra Ligure di Pisano vittorioso all'esordio. L'Ospedaletti vuole chiudere il discorso qualificazione sul campo dell'Alassio FC (ore 19.00), ma per i ragazzi di Caverzan non sarà facile sbancare il 'Ferrando'.

GIRONE B. Nell'anticipo di ieri vittoria del Campomorone Sant'Olcese per 1-0 che così ha eliminato dalla competizione il Finale. Il clou di giornata è senza dubbio la super sfida tra Cairese e Albenga (ore 20.30), vittoriose all'esordio: per Solari sarà un ritorno al passato di fuoco.

GIRONE C. La Genova Calcio, dopo il pareggio nella prima partita, vuole rimettersi in carreggiata qualificazione anche se sul campo del Busalla non sarà semplice. Nell'altra sfida a tinte genovesi match da seguire tra Molassana e Angelo Baiardo: calcio d'inizio per entrambe alle ore 20.30.

GIRONE D. Il Rapallo/Rivarolese va a caccia del riscatto dopo l'amarezza dell'esordio nella competizione. La nuova società debutta tra le mura amiche contro l'Athletic Club Liberi (ore 18.00). In serata derby da urlo tra Rivasamba e Sestri Levante (ore 20.30): ci si gioca una fetta di qualificazione.