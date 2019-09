Calcio, Coppa Italia Promozione, 2a giornata. Camporosso-Ventimiglia, primo derby storico nella storia dei due club. Grande curiosità per la prima del Ceriale

La seconda giornata della Coppa Italia Promozione mette in scena una serie di partite tutte da seguire per le squadre ponentine: analizziamo i tre gironi dove sono inserite le squadre del nostro territorio che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GIRONE A. Doppia grande sfida alle ore 18.00. In scena il primo derby storico nella storia tra Camporosso e Ventimiglia, dove le squadre di Luci e Luccisano cercheranno di regalare un super spettacolo. Nell'altro match attenzione alla voglia di riscatto del Taggia che al 'Marengo' proverà a superare la Dianese&Golfo.

GIRONE B. Grande curiosità intorno al debutto di un Ceriale costruito in maniera molto intelligente. I biancoblu debuttano nella competizione (recupereranno mercoledì la sfida con la Loanesi) sul campo del Legino (ore 20.30) vincente all'esordio. Il Bragno va a caccia della vittoria in trasferta contro la Loanesi (ore 20.30).

GIRONE C. Il Celle Ligure, dopo la vittoria importante dell'esordio, va a caccia del bis in casa contro la Veloce Savona. L'Arenzano va a caccia del secondo successo consecutivo per poi giocarsi tutto all'ultimo turno: i genovesi ospitano il Varazze (ore 20.30).