Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria, 1a giornata. Pontelungo-Soccer Borghetto sfida principale. Debutti insidiosi per Quiliano&Valleggia e Don Bosco Valle Intemelia

La Coppa Liguria Prima Categoria è scatta nella giornata di ieri con due anticipi e oggi si completa la giornata d'esordio per la competizione con le sfide delle squadre ponentine che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GIRONE A. Nell'anticipo di ieri pareggio per 1-1 tra Baia Alassio e Area Calcio Andora, oggi (ore 16.00) scendono in campo le altre due sfide: sfida tutta da seguire tra Pontelungo e Soccer Borghetto, mentre il Don Bosco Valle Intemelia debutta sul campo del Borghetto.

GIRONE B. L'anticipo di ieri ha visto un pareggio per 1-1 tra Letimbro e Aurora. oggi pomeriggio (ore 16.00) esordio interno per il Quiliano&Valleggia contro l'Altarese, mentre lo Speranza Savona sarà di scena sul campo del Millesimo. Turno di riposo per l'Olimpia Carcarese che debutterà domenica prossima.