Calcio, Serie D. 1a giornata: scatta il campionato della Sanremese, debutto insidioso contro la Caronnese (ore 15)

La Sanremese bagna il suo debutto in campionato oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15.00) sul campo dell'insidiosa Caronnese.

Una prima partita da non sottovalutare per i biancoazzurri che in terra lombarda vanno a caccia di una partenza importante nel gruppo delle squadre importante in un Girone A formato da compagini liguri, piemontesi e toscane.

Per l'occasione mister Nicola Ascoli ha tutto l'organico a disposizione e contro i rossoblu potrebbe schierare questo undici: Caruso in porta; Maggi, Gagliardini, Manes, Geracein difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Scalzi dietro le punte Colombi e Lo Bosco.

Una Caronnese passata in questa stagione nelle mani di mister Gatti e dove c'è da tenere in considerazione tutto l'organico ma il in maniera particolare il capitano Corno.

Probabile formazione Sanremese (4-3-1-2): Caruso; Maggi, Manes, Gagliardini, Gerace; Demontis, Taddei, Likaxhiu; Scalzi; Colombi, Lo Bosco.

Potrete seguire la sfida nel racconto del match su Rivierasport.it