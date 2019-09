Calcio, Serie D. Caronnese-Sanremese rocambolesco 3-3! Non basta un super Demontis ai biancoazzurri

SERIE D - 1^GIORNATA -

CARONNESE-SANREMESE 3-3

Reti: 16'Sorrentino (C) 30'Demontis (S) 53'Colombi (S) 54'Corno (C) 67'Demontis (S) 90'Corno (C)

Caronnese (4-3-3): Matera; Silvestre (65'Taccogna), Tarantino, Cosentino, Curci; Putzolu, Tanasa, Porcino; Perpepaj (46'Vernocchi), Corno, Sorrentino. A disposizione (Porro, Galletti, Meruzzi, Mariutti, Scaringella). Allenatore: Gatti

Sanremese (4-3-1-2): Caruso; Maggi, Gagliardini, Manes, Bellanca; Demontis, Taddei, Likaxhiu; Spinosa (85'Scalzi); Colombi, Lo Bosco (70'Bregliano). A disposizione (Morelli, Scarella, Pici, Gerace Fenati, Martini, Vitiello). Allenatore: Ascoli

Arbitro: Crescenti di Trapani

Note: ammoniti Potzolu (C), Maggi e Manes (S) per gioco scorretto

Inizia con un rocambolesco pareggio per 3-3 il campionato della Sanremese. I biancoazzurri, sul campo della Caronnese, iniziano in salita e subiscono subito la rete di Sorrentino (15'). I matuziani reagiscono ed entra in scena super Demontis: il mediano sardo prima segna (30'), poi inventa per Colombi che trova la rete del vantaggio (53'). Ma la gioia dura solo un minuto e Corno trova il pari (54').

Il finale è incredibile. Sanremese ancora in vantaggio con Demontis (67'), ma proprio allo scadere Corno (90') beffa i matuziani che tornano a casa con un solo punto in classifica.

2°TEMPO

93' La partita è finita con un rocambolesco 3-3

90' GOOOOOOOL! Pafreggio beffa di Corno che riprende la Sanremese

73' Partita dalle mille emozioni, ora la Sanremese prova a contenere gli attacchi dalla Caronnese

67' GOOOOOOOL! Demontis porta di nuovo in vantaggio la Sanremese: partita mostruosa dell'ex Lanusei con doppietta e un assist

54' GOOOOOOOL! Immediato pareggio della Caronnese con Corno, pazzesco 2-2

53' GOOOOOOOL! Sanremese in vantaggio con Colombi che sfrutta al meglio il super assist di Demontis

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo è 1-1 tra Caronnese e Sanremese

43' Spinosa vicino al vantaggio per la Sanremese

30' GOOOOOOOOL! La Sanremese pareggia i conti con la rete di Demontis

27' Occasione Sanremese con Lo Bosco, ma Matera risponde

25' Perpepaj ad un passo dal raddoppio, la Caronnese sembra averne di più

21' Gagliardini vicino al pareggio per la Sanremese

20' Occasione per la Caronnese con Corno, ma Caruso respinge

16' GOOOOOOL! Caronnese in vantaggio con Sorrentino

15' Prima occasione della sfida per la Caronnese, ma il tiro di Sorrentino è a lato

12' Partita subito spigolosa, ammonito Manes della Sanremese

8' Il primo ammonito del match è il matuziano Maggi

5' La Caronnese comincia forte e guadagna i primi calci d'angolo del match

1' Inizia il campionato di Caronnese e Sanremese