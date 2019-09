Calcio. Ai sanremesi del Bar Volta il Torneo Amatoriale Estivo organizzato dal Castellaro 2005

Prestazioni di rilievo da annotare la conquista del titolo di capocannoniere da parte di Fabio Esposito con 9 reti "Atletico con drink", quello di miglior giocatore del torneo Lorenzo Pisano "Voltaren", e miglior portiere Fabio Gandolfi.

"Siamo soddisfatti per l'ottima riuscita di questa 11a edizione - ha sottolineato l'Associazione Sportiva Castellaro 2005 - abbiamo apportato importanti modifiche al regolamento per inserire più giocatori over 40 per avere così un vero riscontro sul piano amatoriale e più equilibrio fra le squadre partecipanti".