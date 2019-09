Calcio, Coppa Italia Promozione. Camporosso, beffa nel derby con il Ventimiglia. Luci è rammaricato: "Sconfitta immeritata, ma sono fiducioso per il campionato"

Un Camporosso sfortunato deve cedere nel derby interno contro il Ventimiglia, dopo aver realizzato un buon match.

Sconfitta che deve dare grande consapevolezza nei propri mezzi ai ragazzi rossoblu, in vista dell'ultima sfida di Coppa Italia Promozione in casa contro la Dianese&Golfo e l'esordio in campionato sempre tra le mura amiche con la Loanesi tra due settimane.

"Sconfitta immeritata". Ne è consapevole anche mister Carmelo Luci che commenta con rammarico lo scivolone contro i granata: "La vittoria del Ventimiglia non è stata meritata sul campo - sottolinea il mister - e loro sono stati bravi a sfruttare quell'occasione: è una sconfitta immeritata".

"Dobbiamo migliorare". Il tecnico sa che la sua squadra deve ancora migliorare molto: "Dobbiamo migliorare - evidenza l'allenatore rossoblu - sono fiducioso per il campionato visto che in queste due prime partite ho visto ottime cose. Andiamo avanti per questa strada, anche se c'è da migliorare tanto".

"Una giornata di spot". Luci è felice di aver visto tanta gente al campo: "Sono stato contento di aver visto tanta gente al campo - conclude Luci - è stata un vera giornata di sport".