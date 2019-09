Calcio, Coppa Italia Promozione. Taggia, primo brindisi per mister Siciliano: "Ma non dovevamo dare risposte a nessuno"

Il Taggia reagisce bene alla sconfitta della prima partita di Coppa Italia Promozione e sbanca con un 2-0 il campo della Dianese&Golfo.

"Non dovevamo dare risposte a nessuno". Le reti nella ripresa realizzate da Ravoncoli e Gambacorta sono la prova che la squadra ha reagito bene, ma per mister Simone Siciliano i suoi ragazzi non dovevano dimostrare nulla: "Non dovevamo dare risposte a nessuno - sottolinea il tecnico - ci può stare di perdere e capiterà ancora. Ci vorrà il giusto equilibrio da parte di tutti: società staff e giocatori".

Siciliano guarda al Ventimiglia: "La squadra mi è piaciuta - evidenza il mister - abbiamo espresso un buon calcio rischiando poco e creando tante palle goal. Il campo in sintetico aiuta per una squadra tecnica come la mia. Ora c aspetta il Ventimiglia, poi penseremo al campionato".