Calcio, Coppa Italia Promozione. Ventimiglia, Alessandro Scappatura subito decisivo: "Che bello vincere questo derby! Dedicato a chi mi sostiene sempre"

Il Ventimiglia con una rete in pieno recupero decide il primo storico derby sul campo del Camporosso, nel match relativa alla seconda giornata della Coppa Italia Promozione.

Giocatore super. A risolvere la contesa per i granata è una perla di Alessandro Scappatura, arrivato in prestito dalla Sanremese, giocatore che migliora stagione dopo stagione. A Rivierasport.it tutta la sua soddisfazione: "La vittoria di ieri e una vittoria che ci da fiducia, una partita combattuta che siamo riusciti a portare a casa. Poi un derby è sempre bello vincerlo".

Camporosso-Ventimiglia: derby deciso da Scappatura

Scappatura ha come obiettivo quello di realizzare una grande stagione: "Dedico il gol alla mia ragazza che mi sostiene sempre. Da parte mia so che posso fare molto di più e devo farlo. Ci sono buoni propositi per fare una grande stagione".