Calcio, Eccellenza. Imperia, Alessandro Lupo vede il bicchiere mezzo pieno dopo la vittoria sul Pietra Ligure: "Realizzato una partita positiva, ma possiamo fare di più"

L'Imperia supera il Pietra Ligure per 3-2 nella seconda partita della Coppa Italia Eccellenza, ma il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno. Alessandro Lupo si tiene il successo che rilancia i neroazzurri in chiave qualificazione, ma sa che il suo gruppo può dare molto di più:

"Abbiamo realizzato una prova positiva soprattutto nel primo tempo, nonostante non sia stata ottimale la gestione della partita, perchè si poteva fare di più. Siamo sulla strada giusta per farci trovare pronti per il campionato".

Sulle reti subìte Lupo non è arrabbiato: "Le reti subìte? Non sono arrabbiato, perchè sono stati due infortuni. Abbiamo preso in due partite gol abbastanza strani che possono capitare. Di questa squadra ho fiducia dall'inizio e non per la vittoria di ieri sul Pietra Ligure. Possiamo fare bene, ci sono tanti giocatori nuovi e ci vuole pazienza".

Il tecnico neroazzurro motiva così la scelta del giovane portiere Cacciò dal primo minuto: "La scelta di Cacciò? Se voglio giocare con tre over davanti è chiaro che devo puntare su un portiere giovane. Se ci sarà occasione potrei anche sfruttare questa possibilità".