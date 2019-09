Calcio. Riolfo e Gagliolo, due andoresi brillano con Carpi e Parma

Due nomi una città: Andora. Questo è il destino che lega Giancarlo Riolfo e Riccardo Gagliolo, allenatore del Carpi e difensore del Parma.

Il tecnico e il difensore, che hanno in comune anche quello di aver giocato con la maglia della Sanremese, sono assoluti protagonisti della domenica calcistica.

L'allenatore si regala la seconda vittoria nel campionato di Serie C e dopo il 4-1 rifilato al Cesena all'esordio, i suoi ragazzi sbancano di misura per 2-3 il campo dell'Alto Adige. Il difensore centrale va a segno per la seconda volta in carriera in Serie A. L'ex matuziano va in rete nella trasferta vittoriosa per 1-3 sul campo dell'Udinese: una domenica da ricordare.

Riolfo ha allenato Gagliolo alla Pro Imperia.