Calcio, Serie D. Caronnese-Sanremese 3-3: riviviamo il debutto dei biancoazzurri nel film della sfida (FOTO e VIDEO)

SERIE D - 1^GIORNATA

CARONNESE-SANREMESE 3-3

La Sanremese comincia il nuovo campionato con un rocambolesco 3-3 sul campo della Caronnese. Tanto il rammarico in casa matuziana per come è maturato il risultato.

Non sono bastati ai biancoazzurri di mister Ascoli la straordinaria doppietta di Demontis e la rete di Colombi: riviviamo tutto negli highlights del match realizzati da Nico Cosentino e da una galleria di scatti postata sulla Pagina Facebook del club matuziano.