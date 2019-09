Calcio. Virtus Sanremo, buona sgambata amichevole con il Garessio. Moroni: "Ottimo test su un campo bellissimo"

La Virtus Sanremo continua la propria preparazione, in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria, con una sgambata amichevole sul campo del Garessio.

Soddisfatto del 2-2 finale, firmato dalle reti di Saidy e Capozucca, mister Massimiliano Moroni: "Abbiamo realizzato un ottimo test su un bellissimo campo contro una squadra, quella del Garessio, che milita in Prima Categoria nel girone piemontese: una partita a tratti anche maschia. Una giornata molto calda, ma i ragazzi ne hanno approfittato per mettere minuti nelle gambe e per conoscersi sempre più in vista del prossimo impegno di Coppa Liguria previsto per domenica 8 settembre".

Soddisfatti anche il collaboratore di Moroni, Condró, ed il DS Franco Capozucca per la prova dei ragazzi soprattutto nei 2001 e 2002 che hanno disputato 90 minuti molto buoni. Nonostante le numerose assenze, ieri la squadra ha fatto bene e sono tornati al goal Lamin Saidi ed il capitano Daniele Capozucca.

