Era senza squadra ma ha trovato l'accordo per proseguire quel rapporto che si era interrotto alla fine della scorsa stagione.

Stiamo parlando di Ahmet Fall, ex attaccante della Sanremese, che ha firmato ed è tornato a Lecco.

Dopo essere stato protagonista in biancoazzurro e aver chiuso il rapporto con la società matuziana, Fall era passato al Lecco nella seconda parte della scorsa stagione. Ora riparte in Serie C dai blucelesti.