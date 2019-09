Ospedaletti: ieri il 1° Trofeo Matteo Morselli tra i suoi amici e la sezione arbitri, grande emozione in campo (Foto)

Sono stati due emozionanti lunghi applausi a dare il via e a chiudere il 1° Trofeo Matteo Morselli andato in scena ieri sera presso il campo sportivo di Ospedaletti. Un incontro di calcio che ha voluto ricordare il giovane 18enne scomparso lo scorso anno. Ad incontrarsi in questa partita sono state le squadre "Amici di Matteo" e "Sezione AIA di Imperia". Morselli era infatti un promettente arbitro di calcio, tanto che da questa Stagione Sportiva il premio annuale per il miglior giovane arbitro sezionale è stato intitolato alla sua memoria.

Presenti anche i genitori ed il fratello di Matteo che hanno ricevuto l'abbraccio di tutti i presenti. Le squadre sono scese in campo con due maglie con la scritta "Pensando a te Matteo". Per la cronaca, anche se l'aspetto agonistico era l'ultima cosa, la partita è stata vinta dagli "Amici di Matteo" per 5 - 1. Al triplice fischio finale si è svolta la cerimonia di premiazione in cui è stato nuovamente ricordato il 18enne, sempre presente nel ricordo di chi lo ha conosciuto, a testimonianza del segno indelebile che ha lasciato. Sotto le formazioni scese in campo.