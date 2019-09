Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Imperia e Ospdaletti, tante buone indicazioni dai match contro Pietra Ligure e Alassio FC

Domenica prossima si decide la squadra qualificata per le semifinali della Coppa Italia Eccellenza e per quanto riguarda il Gruppo A la favorita numero uno è l'Ospedaletti.

Orange in forma. Gli orange di mister Caverzan giocheranno contro il Pietra Ligure in casa per due risultati su tre a disposizione, con il tecnico che può centrare ancora una volta la seconda fase già raggiunta con Ventimiglia e Finale in passato. Buone sono state le indicazioni che il tecnico ha potuto trarre in questi primi 180 minuti di gioco della stagione. L'uomo più in forma? Senza dubbio Galiera, autore di una super tripletta al 'Ferrando'.

Riscatto neroazzurro. In casa Imperia si guarda avanti con fiducia, dopo il 3-2 ottenuto in casa contro il Pietra Ligure e un Capra dalle grandi giocate. L'ex Vado ha realizzato la rete del vantaggio ma è stato grande protagonista e potrà essere il vero top player dei neroazzurri in questa stagione. Aspettando il debutto in campionato, la squadra di mister Lupo dovrà sperare per andare avanti in coppa: domenica ad Alassio deve pensare a vincere a guardare al risultato dell'altra sfida.