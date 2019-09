La sfida tra Ventimiglia e Taggia, match valido per la terza giornata della Coppa Italia Promozione.

La sfida si giocherà domenica 8 settembre con calcio d'inizio alle ore 18.30 presso lo stadio 'Morel'.

Partita decisiva quella tra granata e giallorossi in chiave qualificazione. I padroni di casa comandano la mini classifica a quota 4 punti, mentre gli ospiti seguono in coabitazione con il Camporosso (che sfiderà in casa la Dianese&Golfo) con 3 punti.