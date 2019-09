Motori. L'HARDALPITOUR 2019 scatterà da Sanremo: il programma della manifestazione

Conto alla rovescia per l'HARDALPITOUR 2019, la più importante manifestazione Adventouring d’Europa che anche quest’anno vedrà la partecipazione di ben 450 motociclisti in arrivo da 15 nazioni tra cui, per la prima volta, Marocco e Russia.

Undicesima edizione con tante novità, nuovi personaggi, uno su tutti sarà il grande Dakariano Franco Picco che affronta per la prima volta la HARDALPITOUR tornando in sella alla YAMAHA Ténéré 700, con nuovi percorsi in Liguria e Piemonte ed il premio MARATHON per coloro che rispetteranno tutti i punti di controllo, dimostrando massimo impegno e perseveranza nel compimento del loro percorso (Extreme, Classic, Discovery).