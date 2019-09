Tennis Imperia: Memorial Stfano Lungo, un torneo dalle mille emozioni

Una settimana di bel tennis intriso di emozioni e ricordi: questo il messaggio del 1° Memorial “Stefano Lungo”, organizzato dal Circolo Tennis Imperia per ricordare il socio nonché apprezzato giocatore di terza categoria prematuramente scomparso lo scorso anno.

Un ricco tabellone, suddiviso in varie competizioni, diretto dal giudice arbitro Claudio Ferrando e curato per la parte organizzativa da Amerigo Novaro, ha impegnato con la formula “open” un centinaio di giocatori, tra soci ed atleti dei vari circoli rivieraschi. Nel singolare maschile ha vinto Filippo Sciolli della omonima Academy, superando in finale Catalano per 6/0 6/1.

Nel doppio maschile ha avuto la meglio la tradizionale ed esperta coppia Pighini-Lavezzari. Il duo Sterpone-Adrovic è stato infatti superato in due set con lo score di 6/4 6/3. In campo femminile Giulia Canonero ha vinto per ritiro contro la Orru nel singolare e con Gabriella Calzamiglia si è aggiudicata anche il doppio, superando in due set (6/4 6/3) Rollero-Puggelli. Bis nel doppio misto pure per Filippo Sciolli, in campo con l’allieva Alice Polverino.

Il duo matuziano ha avuto la meglio sull’insidiosa coppia Pighini-Lagorio per 6/3 7/6. Nel tabellone di quarta categoria si è imposto Filippo Gorlero (6/0 6/2 a Marinelli).



Alle premiazioni, oltre ai dirigenti del Circolo presieduto da Paolo Aceti hanno preso parte il presidente della Provincia Domenico Abbo, in rappresentanza dell’ente presso il quale Stefano Lungo lavorava, nonché la sorella Anna.