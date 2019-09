Volley. VT Arma Taggia, scattata la nuova stagione per Prima Divisione e Under 18. Coach Di Mieri: "Contento di questo gruppo" (FOTO)

Comincia la nuova stagione per la nuova formazione del Volley Team Arma Taggia, nuove ragazze pronte a mettersi in gioco per dare il meglio nei prossimi campionati Under 18 e Prima Divisione FIPAV.

Alla guida del gruppo il consolidato coach Biagio Di Mieri che, dopo una serie di allenamenti, ha già un'idea del gruppo a sua disposizione: "Sono contento di questo gruppo - dichiara coach Di Mieri - c'è applicazione, voglia, attenzione e disponibilità. Dopo così pochi allenamenti è presto per dire dove potremo arrivare in questa stagione ma è una squadra su cui si può lavorare serenamente e con entusiasmo".

Coach Di Mieri poi, su esplicita domanda, paragona il gruppo dello scorso anno con quello nuovo: "Sono sicuramente due gruppi completamente diversi per diversi motivi. Dispiace che lo scorso anno si sia venuto a creare un brutto clima, quando è così non lavora bene nessuno e non si cresce, quest'anno invece devo dire che in questi primi allenamenti ho notato grande disponibilità al sacrificio e al lavoro".



Riguardo al campionato di Prima Divisione Di Mieri ha già inquadrato quali potrebbero essere le squadre ad ambire alla promozione: "Prima bisogna vederle in campo le squadre sfidanti perchè ogni anno in questa categoria è un'enigma. Posso dire che la NLP Sanremo, con coach Valenzise, è una squadra che sicuramente lavora bene con lei alla guida poi penso anche che il Golfo di Diana Volley farà un bel campionato così come Bordighera, ovviamente però sarà il campo a dire chi gioca meglio".