Rugby: terminato il periodo estivo i 'Reds' di Imperia riprendono la stagione con gli under

Il riposo estivo è ormai finito ed i ‘Reds’ di Imperia iniziano la stagione sul campo dell’Oratorio Regina Pacis di Artallo, con annessa la Club House.

I piccoli ruggers si sono risvegliati dal ‘letargo’ estivo ed hanno ripreso confidenza col pallone ovale tra vecchie conoscenze, qualcuno ancora in ferie e qualche nuovo amico in arrivo. Piccoli che si ritrovano (anche se in fondo il gruppo è rimasto sempre in contatto nei mesi estivi) ma anche famiglie e amici che si rivedono con l’entusiasmo di chi non si è mai allontanato, sintomatico di un piccolo club che vuole andare oltre la sterilità di una società fine a se stessa.

L’avventura riparte, per il terzo anno consecutivo, con i Reds che metteranno in campo Under 6, 8 e 10. Direttivo e tecnici che si sono riuniti in agosto per tracciare le linee guida della stagione con incontri per poter strutturare la società in modalità bambino, Aspetti tecnici per i più piccoli, delineare gli impegni, il tutto per rendere il mini rugby momento di divertimento e incontro.

Basi messe per quest’anno e subito novità positive: campo gara in arrivo, richiesta e ottenuta l’omologazione FIR così con l’inizio dei raggruppamenti, i Reds potranno avere la struttura per ospitare gli amici delle altre società. Pronte le novità che si concretizzeranno con la stagione iniziata, l’appuntamento è per il lunedì e mercoledì, dalle 17 alle 18.30.