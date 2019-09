Imperia: domani l'inaugurazione della 21a edizione delle 'Vele d'Epoca', tutte le novità ed il programma completo

Un giorno all'inaugurazione delle Vele d’Epoca di Imperia 2019, in programma da giovedì a domenica prossimi. Numerose le novità di questa 21a edizione, a partire dal ritorno all'annualità dell'evento. Un segnale forte per rimarcare il ruolo di Imperia nel mondo della vela e nei circuiti nautici internazionali.



Quarantotto le bellissime Regine del mare iscritte, imbarcazioni di grande prestigio, qualità e storia: Lulu, un vintage yacht classe 1897, è la più datata barca da diporto in Francia, tanto da essere considerata di interesse storico nazionale; Chips, un rappresentante della Classe P, una delle classi dell’Universal Rule che è stata messa a punto nel 1903 da Nathanael Herreshoff e che ha dato vita agli scafi che, insieme ai J class, hanno disputato l’America’s Cup dal 1914 al 1937. E ancora Jour de Fête, che ha avuto come skipper storico anche Bruno Troublè, inventore della Louis Vuitton Cup. Presenti poi le famose Moonbeam IV, Halloween, Manitou, Il Moro di Venezia, Ea, Emilia, che tante volte hanno partecipato alle Vele d’Epoca di Imperia e non hanno voluto mancare nemmeno per la prima edizione annuale.

In banchina anche le barche della Marina Militare Artica II, Corsaro II e Stella Polare, ma anche Mariella, un Marcone yawl del 1938, che ritorna nel Mar Mediterraneo dopo un lungo periodo di assenza e sceglie proprio Imperia per farlo. E poi, prima volta alle Vele d’Epoca di Imperia, ci saranno Invader, uno schooner del 1905, e Skylark, che fu portabandiera del Los Angeles e Transpacific Yacht Clubs. Applaudito anche il ritorno del Tuiga, barca portabandiera dello Yacht Club de Monaco. Lo scafo del Principato porta con sé anche l’altra grande novità di questa edizione: il Trofeo Riviera. La regata di avvicinamento tra Imperia e Montecarlo, che porterà le Regine del Mare, iscritte alla Monaco Classic Week, dalla Calata Anselmi allo Yacht Club de Monaco, lunedì 9 settembre, a termine del Raduno Imperiese.

Sei le classi di regata: classici, epoca aurici, epoca marconi, spirit of tradition, big boats e IOR. Gli IOR - International Offshore Rule - il sistema di stazza introdotto nel 1970 come evoluzione di due sistemi precedenti, quello del RORC (Royal Ocean Racing Club) e quello del Crusing Club of America (CCA), per la prima volta, entrano tra i raggruppamenti velici della competizione velica con l’obiettivo di accrescere la loro presenza nei prossimi anni. La 21a edizione darà vita a una vera e propria settimana della Vela, perché nel mare di Imperia si sfideranno anche 90 Dinghy 12’, derive storiche affascinanti ed eleganti, che si giocheranno la tappa finale del Campionato Italiano Open. Il vincitore alzerà il trofeo sabato 7 settembre in Calata Anselmi.

In totale, centoquaranta barche a sfidarsi in mare in un campo di regata che può vantarsi della Bandiera Blu e che offre ai regattanti scorci di straordinaria bellezza ed unicità. Al centro di una comunità cittadina pronta ad accoglierli, ammirarli ed applaudirli. Quest'anno un lavoro doppio in mare per lo Yacht Club Imperia, impegnato ad assicurare livelli altissimi di regata e di grande professionalità, grazie anche a un sempre più stretto rapporto di partnership con Assonautica Imperia.

La giornata inaugurale, giovedì, prende il via, dal punto di vista tecnico, alle 9.30 con l'iscrizione di tutti i partecipanti alla regata. Alle 17.30 taglio del nastro con la cerimonia ufficiale alla presenza delle Autorità civili e militari presso il palco centrale di Calata Anselmi, con il suggestivo accompagnamento della Filarmonica Città di Imperia. Le regate prenderanno il via venerdì e si concluderanno domenica, con le 'Regine del Mare' che uscendo dal porto daranno sfoggio di tutta la loro bellezza per aggiudicarsi il Premio de La Grande Parata. La Parata di Eleganza, che avrà inizio alle 10, sarà ben visibile dal Molo Lungo di Porto Maurizio.

Sempre domenica, a partire dalle 17.30, sul palco di Calata Anselmi si terrà la cerimonia ufficiale di chiusura che premierà i vincitori di questa nuova edizione delle Vele d'Epoca di Imperia e che darà appuntamento alla prossima, nel settembre 2020.

Si tratta di un'edizione che non si è risparmiata in regate in mare ma neanche in spettacoli e attività collaterali a terra. Mostre, installazioni e musei cittadini aperti per permettere ai visitatori di conoscere non solo le spiagge e i moli cittadini, ma anche la storia, l’arte e la cultura di Imperia.

SPETTACOLI

Giovedì 5 Settembre – Calata Anselmi

· Ore 18.30 Spettacolo “Farfalle di Seta”

· Ore 19.00 Live Painting by Mr. Fijodor

· Ore 21.00 Spettacolo “Meduse Luminose”

· Ore 21.30 Teatro Scalzo: Famiglia Saltimbanchi, Teatro di Strada e Circo Itinerante

· Ore 23.00 Spettacolo “Farfalle Luminose”

Venerdì 6 Settembre

· Ore 17.00 Con…fusi Jazz Trio intrattenimento musicale Palco Spettacoli Calata Anselmi

· Ore 18.30 Jazz Ambassador Band concerto itinerante in Calata Anselmi

· Ore 20.00 Jazz Ambassador Band concerto itinerante in Borgo Marina

· Ore 21.00 Pianoforte Gigante: performance musicali e canore del pianoforte gigante dei Record – Calata Anselmi

· Ore 22.00 Spettacolo “Dream: il canto della Dama Bianca” – Calata Anselmi

Sabato 7 Settembre

· Ore 17.00 Hot Pots Jazz Trio intrattenimento musicale - Palco Spettacoli Calata Anselmi

· Ore 21.00 Talk show “Passaggio a Nord Est: a tu per tu con i protagonisti di un’impresa storica” - Palco Spettacoli Calata Anselmi

· Ore 22.45 Spettacolo Pirotecnico (si consiglia al pubblico di seguire lo spettacolo dal Molo San Lazzaro, Banchina Medaglie d’Oro o dal Parco Urbano San Leonardo)

Giovedì inaugurazione anche per un'altra novità del 2019: CARGO, area espositiva che per l’intera durata della manifestazione aprirà i propri stand dalle 16 alle 24, proponendo oggetti artigianali, arredi e accessori legati al mondo marittimo ma non solo.

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Sempre da giovedì, le mostre fotografiche:

· “Memories of Summer“, a cura dell’Illustratrice imperiese, da anni a Madrid, Laura Floris presso la Palazzina Liberty (giovedì 17.30-23.30 / venerdì – domenica 10.00-13.00 – 15.00-23.30);

· “Balene e Delfini della Costa delle Balene”, a cura della Cooperativa Costa Balenae, presso la sede dello Yacht Club Imperia (giovedì –domenica 17.00-22.00).

RARI NANTES IMPERIA

In Banchina Medaglie d’Oro troverà spazio una piscina temporanea, dove la Rari Nantes Imperia darà vita a dimostrazioni e attività per grandi e piccini tutti i giorni della manifestazione (giovedì 17.00-19.00, venerdì – sabato 10.30-12.30 15.00-19.00, domenica 10.30-12 15.00-19.00)

MUSEI CITTADINI E SHUTTLE GRATUITO

Venerdì sarà una giornata di arte e cultura grazie alla collaborazione di Assonautica Imperia con il FAI delegazione Imperia che ogni anno si impegna a far conoscere una delle bellezze cittadine. Quest’anno è la volta di Villa Grock e sarà possibile avere informazioni e prenotare la visita, prevista il 6 settembre alle ore 16.30, presso lo stand posizionato in Calata Anselmi o scrivendo a imperia@delegazionefai.fondoabiente.it. Sarà possibile, come nella precedente edizione, acquistare un biglietto cumulativo (10 euro intero – 6 euro ridotto) per visitare il MACI a Villa Faravelli e il Museo Navale. Apertura straordinaria giovedì dalle 15.30 alle 22.30 e da venerdì a domenica dalle 10.30 alle 22.30.

Un percorso tra le bellezze imperiesi quello che permetterà ai curiosi di visitare la città grazie ad un servizio Shuttle gratuito. Venerdì 6 e Sabato 7 (dalle ore 10.30 alle ore 21.30) lo shuttle porterà curiosi e visitatori da Museo Navale di Imperia, al Parasio, a Villa Faravelli, a Villa Grock per poi fare una fermata in Calata Cuneo e rientrare al villaggio delle Vele. Domenica 8 stesso servizio ad eccezione della fermata di Villa Grock che rimarrà chiusa per precedenti impegni.

PASSAGGIO A NORD EST

Sabato si terrà alle 21 sul palco di Calata Anselmi il talk show dal titolo “Passaggio a Nord Est: a tu per tu con i protagonisti di un’impresa storica”. Le Vele d’Epoca, con Assonautica Imperia e il Comune di Imperia, hanno seguito la spedizione della leggendaria Best Explorer, la prima barca italiana della storia a compiere il famoso passaggio a Nord Ovest. Un ospite di eccezione, lo scrittore marinaio Simone Perotti, presenterà il resoconto dell'impresa guidata dall'imperiese Nanni Acquarone che con il suo equipaggio è impegnato nella prima circumnavigazione Artica italiana.