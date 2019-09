Basket. Tutto pronto per la seconda edizione della Centropastore Cup

Il 13, 14 e 15 settembre a Imperia, nel campetto delle ex Ferriere (via Gibelli) si terrà la seconda edizione della Centropastore CUP, manifestazione nata dalla collaborazione tra il Centro di Formazione G. Pastore, l’Associazione Genitori @ttivi e la BKI, la società di basket di Imperia.

Anche quest'anno la manifestazione ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Imperia, che l'ha inserita a chiusura del calendario degli eventi estivi.

"L'edizione del 2018 ha avuto un inaspettato successo - commenta Mario Casella, Amministratore Unico del Centro Pastore - sia in termini di partecipanti che per l'interessamento di nuovi bambini alla pallacanestro; credo che questo sia dovuto al livello di sano divertimento che abbiamo saputo regalare e perché la categoria Family ha fatto giocare i genitori con i loro figli, un'attività meravigliosa che troppo spesso mettiamo da parte per seguire i ritmi di questo nuovo millennio".

"Il torneo di street-basket mira a promuovere fra i più giovani (quest'anno ci sarà anche la categoria dei CHICKS, nati fra il 2012 e il 2014) la nostra associazione sportiva ma soprattutto il basket, uno fra gli sport più sani e più corretti del panorama olimpico e " interviene Marta Zantedeschi, membro del consiglio direttivo della BKI Imperia, mamma di due atleti e capitana di una fortissima squadra family.

E proprio della categoria Family parla entusiasta Federica Novelli, presidentessa dell'Associazione Genitori @ttivi "questa categoria, ma anche veder giocare ragazzi più grandi, vederli danzare hip hop in crew sincronizzate e osservare l'impegno degli adulti dietro l'organizzazione dell'evento, sono tutti elementi che puntano a favorire la condivisione famigliare e la crescita responsabile dei nostri figli".

Oltre ai Genitori @ttivi, quest'anno si vuole aiutare, con una piccola donazione, la nascente associazione "A piccoli passi" ONLUS, attiva nel supporto di chi deve affrontare l'autismo.

La formula della musica motivazionale durante le partite viene confermata, con la novità del coinvolgimento degli animatori/commentatori di Radio Grock e del Contest di Hip Hop organizzato dalla Palestra CreatiVA di Via Delbecchi a Imperia.

I tornei di street basket con formula 3 contro 3, saranno aperti alle seguenti:

1. CHICKS nati negli anni 2012, 2013, 2014

2. EAGLETS nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011

3. JUNIORS nati negli anni 2006 e 2007

4. ROOKIES nati negli anni 2004 e 2005

5. OVER (adulti) nati nel 2003 e negli anni precedenti.

6. FAMILY Le squadre possono essere composte da un solo nucleo familiare; genitori/partner (entrambi sempre in campo) e atleti (uno solo alla volta in campo) nati negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

Per il successo dell'iniziativa si invitano i genitori ad iscrivere una squadra con i propri figli, anche se non giocatori di basket, nella categoria Family. Sarà una Domenica di divertimento, senza ansia da prestazione e regole ferree... occorre solo accettare la sfida!

Il torneo degli adulti (categoria OVER) è ancora più avvincente e prevede premi più ricchi (il primo posto prevede una serata premio a tema basket a Montecarlo), oltre all'assegnazione di canotte da collezione originali NBA e tante sorprese. La giuria, in questa edizione, assegnerà premi agli MVP di ogni categoria e a chi si aggiudicherà gli skills challenge (sfide di tiri liberi e tiri da 3).

Per partecipare visitare il sito https://www.centropastore.it/centropastorecup e compilare la scheda dedicata all’evento entro il 10 settembre. Segui le novità sulla pagina https://www.facebook.com/centropastorecup