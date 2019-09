Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Imperia, Matteo Martelli è già in forma campionato: "Contento di essere rimasto, pronto a dare ancora di più"

L'Imperia si giocherà la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia Eccellenza domenica prossima contro l'Alassio FC, anche se ai neroazzurri forse non basterà vincere.

"Felice di essere rimasto". Tra i più in forma della rosa a disposizione di mister Lupo c'è Matteo Martelli, centrocampista di qualità, andato a segno nell'amichevole di lusso contro il Savona e autore di un ottimo inizio di stagione: "Sono molto contento di essere rimasto all'Imperia di come è iniziata la stagione. All'interno dello spogliatoio si respira un aria pulita, e piacevole".

"Ad Alassio per vincere". Il centrocampista torna sulla difficile qualificazione alle semifinali di coppa: "La Coppa? L'unico rammarico che abbiamo è il modo in cui sono stati presi questi 5 goal e come è andata a finire la partita di Ospedaletti. Noi domenica andremo ad Alassio per vincere a qualsiasi condizione, senza guardare l'altra partita".

"Sarà un Matteo Martelli che darà tanto". Martelli vuole realizzare una stagione importante: "Sarà un Matteo Martelli che darà tanto, ancor più dell'anno scorso per il bene della squadra. Non abbiamo paura di nessuno, guardiamo in casa nostra e aspettiamo la domenica per incontrare il nostro avversario e cercare di superarlo di volta in volta".