Calcio, Coppa Italia Promozione. Ventimiglia, mister Luccisano raggiante dopo la il derby vinto a Camporosso: "Giocato una grande partita. Ho un gruppo giovane che sta lavorando bene"

La vittoria sul campo del Camporosso nel primo derby storica nella storia dei due club ha dato grande fiducia e morale in casa Ventimiglia. A decidere la sfida è stata una rete in pieno recupero realizzata da Scappatura e i granata si giocheranno la qualificazione domenica in casa contro il Taggia dove con una vittoria sarà proseguimento nella competizione.

"Vittoria che ci regala morale". Il tecnico Fabio Luccisano a Rivierasport.it è raggiante: "Questa vittoria ci regala tanto morale, alleno un gruppo giovane che sta lavorando molto bene. Siamo tutti contenti visto che giocavamo in un campo difficile, avendo il giusto approccio ad una partita difficile".

"Vittoria meritata, ma complimenti al Camporosso". Il mister analizza il successo nel derby: "La nostra vittoria è stata meritata - afferma il tecnico - perchè i ragazzi si sono calati in maniera perfetta a livello caratteriale per affrontare questo derby. Sono felice di come hanno giocato tutti i ragazzi: risultato che fa morale e che ci deve fare andare avanti con umiltà". Voglio fare i complimenti al Camporosso, sono una bella squadra e Luci è un ottimo allenatore. E' stata una giornata di sport".

"Ventre? Giocatore che merita i professionisti". Il tecnico spezza una lancia per i suoi giocatori: "Abbiamo iniziato con Murabito in panchina per non rischiarlo. Scappatura ha fatto il suo dovere segnando una rete importante. Ventre? E' un giocatore eccezionale ed è bello ammirarlo con le sue giocate in allenamento: merita di tornare a giocare nei professionisti il prima possibile".